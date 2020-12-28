Стала известна предварительная причина крушения судна «Онега»

Наиболее вероятной причиной ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море мог стать сильный крен. Он мог произойти, когда моряки вытягивали рыболовный трал — судно зачерпнуло воды и пошло ко дну.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель начальника ГУМЧС Архангельской области Александр Бахтин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Бахтин отметил, что сперва в качестве версии затопления судна называли обледенение, однако вскоре от нее отказались после общения со специалистами. Они пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной ЧП стало «опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала».

«Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам», — отметил он.

Судно с 19 рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. Спасти удалось пока лишь двоих человек, судьба остальных моряков не известна. Спасатели продолжают искать их, однако поиски осложняются плохими погодными условиями. «Газета.ru» отметила, что на месте крушения судна начался шторм, волны поднимаются до четырех метров. При этом температура воздуха составляет около -20 градусов.

Ранее появилась информация о том, что спасатели нашли тело одного погибшего моряка. Однако в МЧС эти сведения не подтвердили. В ведомстве отметили, что продолжают искать моряков — пока шанс обнаружить их существует.