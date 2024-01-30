Транспорт 30 января 2024, 10:26 Появились карты «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка Дептранс выпустил карты «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка появился в продаже. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Московский метрополитен выпустил новые тематические карты „Тройка“, которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды», — сообщил он.

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Ликсутов добавил, что приобрести их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.

На днях Катюша начала перебираться в большой вольер. Она пока не торопится переступать порог, исследуя и обнюхивая его.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки» к обновлению поезда «Акварель», который запустили по Арбатско-Покровской линии московского метро.