Транспорт 18 января 2024, 18:16 Новые карты «Тройка» выпустили после обновления поезда «Акварель» в Москве Дептранс Москвы выпустил тематические «Тройки» к обновлению поезда «Акварель» Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В связи с обновлением экспозиции в поезде «Акварель» в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

На проездной нанесли картину художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу». Поезд с его работами уже начал курсировать по Арбатско-Покровской линии столичной подземки.

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«Купить новую тематическую карту „Тройка“ можно в кассах станций Кольцевой линии Московского метро», — добавили в пресс-службе.

Ранее Московский метрополитен объявил об открытии нового сезона экскурсий. Первую ночную прогулку по депо проведут 26 января.