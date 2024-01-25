Москва 25 января 2024, 18:48 На пороге открытий. Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в большой вольер Панда Катюша из Московского зоопарка попыталась преодолеть порог между вольерами

Читать 360tv в

В Московском зоопарке заметно повзрослевший детеныш панды Диндин продолжает исследовать жизнь. На этот раз медвежонок попытался перелезть через порог между вольерами, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Катюша начала осваивать порог», — написала она.

Реклама

На ролике видно, как панденыш осматривает, ощупывает, обнюхивает порог между вольерами, пристально исследуя его. В свою очередь, мать Диндин также внимательно следит за действиями маленькой панды, не давая ей перелезть в свой вальер. По словам Акуловой, детеныш и сам не торопится переступать порог.

«Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле», — отметила она.

На днях панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке. Комментаторы предположили, что животному пора вести собственный Telegram-канал.