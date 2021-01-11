Поезда от «Курской» до «Киевской» следовали с увеличенным интервалом

«С „Курской“ до „Киевской“ нет движения поездов по техническим причинам», — сообщил представитель горячей линии.

Он отметил, что на место оперативно прибыли специалисты. Изначально было неизвестно, сколько займут ремонтные работы. Но позже в Telegram-канале дептранса Москвы написали, что между двумя станциями движение было, но с увеличенными интервалами. Причина задержек — проверка инфраструктуры. В ближайшее время поезда должны войти в график.

В экстренных службах подтвердили РИА «Новости», что полной остановки движения на Арбатско-Покровской линии не было.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на финансовые сложности, власти продолжат обновлять парк общественного транспорта. В планах поставить 337 вагонов метро, 109 трамваев, а также свыше 1,6 тысячи автобусов и 400 электробусов. По его словам, на сегодняшний день автобусный парк в городе обновлен на 100%, метро — на 63%, а трамвайный парк — на 78%.