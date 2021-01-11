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    11 января 2021, 09:17

    Поезда от «Курской» до «Киевской» следовали с увеличенным интервалом

    Анастасия Калинина

    Утром в московском метро было приостановлено движение поездов от «Курской» до «Киевской» на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на горячую линию метро.
    Поезда от «Курской» до «Киевской» следовали с увеличенным интервалом

    «С „Курской“ до „Киевской“ нет движения поездов по техническим причинам», — сообщил представитель горячей линии.

    Он отметил, что на место оперативно прибыли специалисты. Изначально было неизвестно, сколько займут ремонтные работы. Но позже в Telegram-канале дептранса Москвы написали, что между двумя станциями движение было, но с увеличенными интервалами. Причина задержек — проверка инфраструктуры. В ближайшее время поезда должны войти в график.

    В экстренных службах подтвердили РИА «Новости», что полной остановки движения на Арбатско-Покровской линии не было.

    Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на финансовые сложности, власти продолжат обновлять парк общественного транспорта. В планах поставить 337 вагонов метро, 109 трамваев, а также свыше 1,6 тысячи автобусов и 400 электробусов. По его словам, на сегодняшний день автобусный парк в городе обновлен на 100%, метро — на 63%, а трамвайный парк — на 78%.