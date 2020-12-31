Станция метро «Электрозаводская» открылась в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Она стала десятой на БКЛ.

«Это десятая станция Большой кольцевой линии. Треть работы завершена. Еще очень важно — сделан огромный задел: больше 90% тоннелей БКЛ пройдено», — заявил столичный мэр. Об этом говорится на сайте градоначальника.

Строилась станция открытым способом на глубине 23 метров в условиях сложной гидрогеологии. Это потребовало специальных технических решений, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Строительство станции, которая находится на участке Большой кольцевой линии от «Нижегородской» до «Савеловской», стартовало в 2016 году. «Электрозаводская» расположена в Басманном районе города, недалеко от места пересечения Семеновской набережной и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

До завершения строительства БКЛ станция будет работать в составе Некрасовской линии. С 31 декабря поезда курсируют от станции «Некрасовка» до «Электрозаводской». Станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской ветки открыли в 1944 году, то есть во время Великой Отечественной войны.

Днем ранее Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли станцию «Подольск» на МЦД-2.