Собянин рассказал об обновлениях общественного транспорта в 2021 году

По словам градоначальника, будут поставлены 337 вагонов метро, 109 трамваев, а также свыше 1,6 тысячи автобусов и 400 электробусов.

На сегодня автобусный парк в Москве обновлен на 100%, метро — на 63%, а трамвайный парк — на 78%, отметил Собянин. По его словам, были полностью заменены поезда на Московских центральных диаметрах.

«Сейчас МЦД обслуживают только современные „Иволги“, ЭП2Д и „Ласточки“. А в парке электробусов уже 600 единиц, и он стал крупнейшим в Европе», — отметил столичный мэр.

Через 10 лет, как подчеркнул Собянин, Москва планирует, что весь транспорт будет экологически чистым.

В прошлом году в Московской области открылась большая часть Центральной кольцевой автодороги. Это помогло разгрузить другие дороги и сделать поездки быстрее. Например, по ЦКАД-3 жители и гости Подмосковья смогут добраться от Солнечногорска до Электростали за 1,5 часа — для этого больше не придется выезжать на МКАД и стоять в пробках. Путь от Ногинска до Домодедова по ЦКАД-4 займет всего один час 20 минут. По второму по протяженности участку Центральной кольцевой автомобильной дороги добраться от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон» теперь можно меньше чем за час.