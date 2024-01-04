Транспорт 04 января 2024, 21:50 Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Аэропорты Москвы задержали и отменили как минимум 16 рейсов из-за морозов РИА «Новости»

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Шестнадцать авиарейсов отменены или задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 21:08 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево более чем на час задержали 11 рейсов, в аэропорту Внуково — пять рейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не было.

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Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами, объявили в Москве и в Московской области до полуночи субботы, 6 января. Синоптики прогнозировали опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.

Московский аэропорт Домодедово 22 декабря вводил частичные ограничения на вылет. Прилет воздушных средств осуществлялся в штатном режиме. Временные меры не сказались на графике рейсов.