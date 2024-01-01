Общество 01 января 2024, 14:35 Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за морозов РИА «Новости»

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Из-за сильных морозов в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Данные об этом опубликовали на сайте Гидрометцентра.

По прогностической карте предупреждений для ЦФО, в столице и Подмосковье ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, синоптики предупредили и об опасности гололедицы.

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В Гидрометцентре обратили внимание, что морозы начали крепчать еще в новогоднюю ночь. В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали -12,9 градуса, а на северо-западе Московской области (Шереметьево) было -14 градусов.

Такой же холодной была новогодняя ночь в 2008 году, когда минимальная температура упала до -12,4 градуса. Но рекордсменкой при этом стала первая ночь 2003 года, когда морозы ударили под -25,8 градуса, уточнили специалисты.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная температура в Москве и Подмосковье продержится до 7 января. Особенно холодными будут 3 и 4 января, когда температура ожидается ниже климатической нормы на 16-20 градусов.