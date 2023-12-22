Общество 22 декабря 2023, 16:00 Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на вылет Аэропорт Домодедово ввел ограничения на вылет, прием идет в штатном режиме РИА «Новости»

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Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет. Однако прилет воздушных средств проходит в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности пассажиров в авиагавани ввели частичные ограничения на вылет. Такое решение приняли по инициативе Государственной корпорации по организации воздушного движения.

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«Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме», — заявили в аэропорту.

Кроме того, там подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на графике рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале до этого написал, что атаку беспилотника, который летел на Москву, отразили в Подольске. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи.

Ранее два беспилотника сбили над Калужской областью.