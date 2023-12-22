22 декабря 2023, 16:00
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на вылет
Аэропорт Домодедово ввел ограничения на вылет, прием идет в штатном режиме
Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет. Однако прилет воздушных средств проходит в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».
В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности пассажиров в авиагавани ввели частичные ограничения на вылет. Такое решение приняли по инициативе Государственной корпорации по организации воздушного движения.
Реклама
«Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме», — заявили в аэропорту.
Кроме того, там подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на графике рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале до этого написал, что атаку беспилотника, который летел на Москву, отразили в Подольске. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи.
Ранее два беспилотника сбили над Калужской областью.
Аэропорт Домодедово
Москва 2023
Реклама
Реклама