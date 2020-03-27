«Победа» приостановила все полеты до 31 мая

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты с 1 апреля до 31 мая. Об этом официально объявил сам лоукостер.

«Мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома. Мера принята в связи с постановлением правительства Российской Федерации и продлится по 31 мая», — сообщили в пресс-службе компании, ее цитирует РИА «Новости».

«Победа» объявила, что в это время сосредоточится на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Тем, кто купил билеты на это время, «Победа» вернет деньги в личном кабинете. Их нельзя вывести, но можно будет потратить на покупку билетов в течение года после возобновления полетов.

В релизе приводятся слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыков. Объясняя причину отмены рейсов, он заметил, что для них главное — здоровье граждан России. Он призвал всех оставаться дома на время эпидемии коронавируса.

На сайте крупнейшего российского авиаперевозчика сейчас еще можно купить билеты, но только с вылетом до 1 апреля. На более поздних датах написано, что мест нет.

27 марта Россия приостановила международные рейсы, сохранив только те, которые используются для вывоза застрявших туристов.