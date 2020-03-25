МИД опубликовал список рейсов для возврата россиян домой из-за границы

МИД опубликовал список рейсов, которые будут вывозить российских туристов из 28 стран мира. В министерстве подчеркнули, что этот перечень неокончательный, а список будет обновляться.

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных. Убедительная просьба все практические вопросы адресовать в посольства и консульства России в той стране, где вы находитесь», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

В МИД напомнили, что информацию о вылете нужно проверять на официальных ресурсах авиакомпаний, посольств и генеральных консульств, Министерства транспорта.

Так, вылет из Аргентины запланирован на 25 марта. Пересадку будут делать в Мадриде. Из большинства стран Европы Россия сохранила как минимум один рейс до Москвы. То же касается Турции, Японии, Канады и США.

До 31 марта россияне могут вылететь из Вьетнама через Ханой, до 1 апреля — через Хошимин. Из Лаоса можно уехать через Вьентьян в Гуанчжоу, а дальше в Москву. Для вывоза россиян организованы несколько рейсов из Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Выбраться из Доминиканской Республики можно будет из Ла-Романа 26 или 28 марта — всего пять рейсов. Из Египта россиян с 26 марта будут вывозить самолетами «Белавиа» из городов Шарм-эш-Шейх и Хургада. Вылететь из Дели и Даболима можно будет 25 марта. Из Казахстана россиян вывезут четырьмя рейсами в течение 25 и 26 марта. Рейсы из Эфиопии будут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Филиппин можно будет уехать 26 марта.

Чтобы добраться в Россию из Белоруссии, можно воспользоваться регулярными рейсами. Сообщение между странами из-за коронавируса не прекращалось, только сократили количество рейсов. 27 марта из Киева в Москву и обратно отправится специальный поезд, чтобы россияне и украинцы могли вернуться домой.