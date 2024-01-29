Транспорт 29 января 2024, 06:50 Пилотов рухнувшего в Афганистане самолета уличили в использовании поддельных документов «Известия»: пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили прав на полеты РИА «Новости»

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Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10 Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву. Проверка показала, что они предоставили недостоверные сведения, а самолет не прошел техобслуживание, сообщили «Известия».

Начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления Росавиации Олег Ширин по запросу Госавианадзора подписал приказ об аннулировании пилотских свидетельств. Проверка показала, что в сентябре 2023 года члены экипажа подали поддельные документы о пройденной в американском центре Flight Safety International переподготовке. Пилоты не обучались в этом центре, а его программа не получала одобрения Росавиации.

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Состояние рухнувшего в Афганистане Falcon 10 тоже вызвало вопросы. Госавианадзор выяснил, что бизнес-джет не прошел более 15 обязательных работ по техобслуживанию. Полугодовую форму техобслуживания не выполнили дважды, европейскую директиву летной годности просрочили на 20 с лишним месяцев. Последнее могло привести к утечке гидрожидкости, потере управления и пожару.

Самолет с медиками, пациентами и членами экипажа потерпел крушение 20 января во время перелета из Таиланда в Москву. Четверо выжили, двое погибли. Он принадлежал компании, которая не имела разрешения на авиаперевозки.