Происшествия 27 января 2024, 23:26 Упавший в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки Pixabay

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Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, которая не имела лицензии на авиаперевозки, в том числе пассажирские. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова, ее процитировало РИА «Новости».

Следователь рассказала, что самолет Falcon 10 принадлежал компании ООО «Атлетик-групп», учредителем и гендиректором которой является экс-супруга второго пилота Аркадия Грачева. Летал на лайнере непосредственно сам Грачев.

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«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — заявила Трубникова.

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в Афганистане в горной местности. Лайнер выполнял частный медицинский рейс из Таиланда в подмосковный Жуковский. На борту было два члена экипажа, два медика и два пассажира. Последние - супружеская пара - погибли которые при крушении.