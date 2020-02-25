Власти приступили к подготовке строительства трассы из Краснодара до Крымского моста
По данным газеты «Ведомости», на первый отрезок пути длиной 68 км будет потрачено 59 миллиардов рублей. Контракт планируется заключить до конца марта.
Близкий к Росавтодору источник сообщил изданию, что автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края». Изначально планировалось реконструировать уже имеющуюся дорогу.
Новую трассу построят к 2022 году, сообщил сайт kp.ru. В пресс-службе министерства транспорта РФ уточнили, что отремонтировать уже существующую магистраль было бы в несколько раз дороже, чем построить новую. Она будет проложена южнее существующей трассы А-289.
В конце января министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что трасса «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, может быть достроена раньше предполагаемых сроков. Последний участок планировали запустить уже в 2021 году.