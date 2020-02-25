Власти приступили к подготовке строительства трассы из Краснодара до Крымского моста

На строительство трассы между Краснодаром и Крымским мостом длиной 119 км власти намерены выделить из федерального бюджета 100 миллиардов рублей. Об этом сказано в сообщении Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань», объявившего конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали.

По данным газеты «Ведомости», на первый отрезок пути длиной 68 км будет потрачено 59 миллиардов рублей. Контракт планируется заключить до конца марта.

Близкий к Росавтодору источник сообщил изданию, что автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края». Изначально планировалось реконструировать уже имеющуюся дорогу.

Новую трассу построят к 2022 году, сообщил сайт kp.ru. В пресс-службе министерства транспорта РФ уточнили, что отремонтировать уже существующую магистраль было бы в несколько раз дороже, чем построить новую. Она будет проложена южнее существующей трассы А-289.

В конце января министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что трасса «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, может быть достроена раньше предполагаемых сроков. Последний участок планировали запустить уже в 2021 году.