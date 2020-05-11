Больше 1,5 миллиона человек в мире вылечились от коронавируса

Судя по информации сайта, полностью вылечиться от инфекции смогли 1 507 931 человек. При этом 284 805 пациентов скончались. В общей сложности в мире на сегодня выявили 4 219 704 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Росси выявили 11 656 случаев COVID-19. Общее количество инфицированных увеличилось до 221 344 человек. Россия оказалась на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания. При этом, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертой строчке среди других стран по количеству подтвержденных случаев.

Первое место по-прежнему занимает США. В Штатах на сегодняшний день официально подтверждено более 1,3 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Инфекция быстро вышла за пределы КНР, и за это время COVID-19 по всему миру заболели более 4,1 миллиона человек. Страны начали вводить различные ограничительные меры, среди которых было и закрытие границ. Сейчас власти начали постепенно отменять ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.