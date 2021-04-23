Парковки в Москве на майских праздниках сделают бесплатными

В Москве в майские праздничные дни парковки на всех улицах будут бесплатными. Об этом со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщило РИА «Новости».

Плата за парковку в Москве не будет взиматься 1, 3, 9 и 10 мая. Парковаться можно будет бесплатно даже там, обычно в дневное время действует повышенный тариф 380 рублей в час.

А 2 мая, как и в любое другое воскресенье, парковка будет бесплатной везде, кроме мест с повышенным тарифом (380 рублей в час днем и 200 рублей — ночью). При этом в рабочие дни с 4 по 8 мая парковка будет платной.

Парковки со шлагбаумами при этом останутся платными и в праздничные дни.

В Роструде ранее напомнили, что на следующей неделе в связи с празднованием Дня труда россиян ждут трехдневные выходные. Кроме того, в предпраздничный день 30 мая нужно будет работать на один час меньше. А первые две рабочие недели мая будут четырехдневными.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к мэру столицы Сергею Собянину с предложением построить на части парковок в Москве летние кафе.