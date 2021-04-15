Летние кафе предложили построить на парковках в центре Москвы

Часть парковок в центре Москвы необходимо отдать под летние кафе. Так делают во многих крупных городах за границей. С таким предложением к мэру столицы Сергею Собянину обратились Федерация рестораторов и отельеров России и экспертный центр Probok.net.

«Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу. <…> Дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, привлекают жителей, что стимулирует работу ресторанов, кафе и других публичных заведений», — приводит сайт Autonews.ru текст письма.

В нем говорится, что так поступают во многих крупных городах, например в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене и других.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что сейчас отсутствие парковки перед кафе или ресторанов уже не вызывает у клиентов недопонимания. Люди спокойно могут оставить машину на платной парковке неподалеку и прийти пешком. Он подчеркнул, что отсутствие летних веранд беспокоит людей.

«Мы говорим об эксперименте, и нас уже поддерживают многие рестораторы, уже есть несколько готовых проектов. В центре, конечно, речь идет о выделении под проект платных парковочных мест. Попробовать можно на Пятницкой улице и на Маросейке», — рассказал Autonews.ru руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.

Собеседник добавил, что городские улицы не могут принадлежать только автомобилям.

С 5 апреля стоимость парковки на 193 участках улиц в Москве начали рассчитывать по новым тарифам. В пресс-службе департамента транспорта столицы ранее сообщили, что это 10% платных мест.