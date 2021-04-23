Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Уже через неделю у россиян наступят трехдневные выходные в связи с празднованием Дня труда. Об этом напомнили в Роструде.

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому работать нужно будет на один час меньше.

Средняя стоимость авиабилетов по России на майские праздники уменьшилась за последние два года. По популярным направлениям цена билета в одну сторону составила 6,4 тысячи рублей. Два года назад этот показатель был равен 6,6 тысячи рублей.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее рассказал, что продлить майские праздники можно за счет сокращения новогодних нерабочих дней. По его мнению, лучше не увеличивать майские праздники. Дело в том, что с таким количеством выходных дней некому будет заниматься экономикой страны.