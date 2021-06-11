Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня

В Москве в честь Дня России 12 и 14 июня парковки будут бесплатными. Безвозмездно оставить автомобиль можно будет даже в зоне повышенного тарифа.

«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья», — сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

В воскресенье, 13 июня, бесплатно оставить машину можно будет на всех улицах Москвы, кроме тех, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

В ведомстве отметили, что парковки со шлагбаумами работают платно все дни.

Ранее автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке на платной стоянке. Наказания за правонарушения начали получать москвичи, которые оставляли машины в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена», кроме такси.

С 1 июля в Санкт-Петербурге начнет работать «Парковочная полиция». Сотрудники комитета по транспорту будут штрафовать водителей за неправильно припаркованные автомобили.