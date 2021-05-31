«Парковочная полиция» появится в Санкт-Петербурге летом

«Парковочная полиция» появится в Санкт-Петербурге 1 июля этого года. Сотрудники комитета по транспорту будут штрафовать водителей за неправильно припаркованные автомобили, написало ИА «Невские новости».

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, в чем заключается суть нововведений.

«Скорее всего, это будет управление при комитете по транспорту. Только инспекторов там будет 200 человек. Помимо этого, ему будут нужны юристы, которые будут ходить в суды и отвечать на претензии, поскольку народ у нас любит обжаловать штрафы», — уточнил специалист.

Он заметил, что ранее в ГИБДД ничего подобного не было. Инспекторы лишь администрировали нарушения. Теперь наказание водителей в части нарушений требований знаков, запрещающих парковку, станет неотвратимым.

Сотрудники комитета будут штрафовать и тех, чьи машины эвакуированы, и тех, кто попал на камеры видеонаблюдения. Также по городу запустят пешие и автомобильные патрули.