Ограничения на работу общественного транспорта Москвы вводить не будут

Режим самоизоляции граждан не предусматривает ограничения для поездок на собственных автомобилях. Не ограничивает движение по улицам служебного и специального автотранспорта.

Также из Москвы вполне можно выехать в Подмосковье или другой регион и вернуться обратно.

Режим самоизоляции начал действовать в Москве и Московской области начиная с понедельника, 30 марта. Жителям не рекомендовали покидать свои жилища без необходимости.

Исключение сделали только для посещения больниц, но и в этом случае врача лучше вызывать на дом.

Можно выходить в магазины и аптеки в пешей доступности. Для поездки в дальние торговые точки можно воспользоваться своим автомобилем или такси. На улицу можно выходить для выгула питомца или чтобы выкинуть мусор.

Пока наказание за нарушение режима самоизоляции грозит только тем, у кого врачи подозревают коронавирус. Такие меры принимаются, чтобы сократить количество зараженных.

По данным на сегодня, количество носителей возбудителя в России выросло до 1836 человек. В больницах различных регионов скончались 12 пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Переболели и выздоровели 66 человек.