    30 марта 2020, 19:46

    Ограничения на работу общественного транспорта Москвы вводить не будут

    Анатолий Минкин

    Общественный транспорт Москвы продолжит работать так же, как обычно, все время режима самоизоляции жителей. Также власти не намерены вводить ограничения на работу служб такси. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.
    Ограничения на работу общественного транспорта Москвы вводить не будут

    Режим самоизоляции граждан не предусматривает ограничения для поездок на собственных автомобилях. Не ограничивает движение по улицам служебного и специального автотранспорта.

    Также из Москвы вполне можно выехать в Подмосковье или другой регион и вернуться обратно.

    Режим самоизоляции начал действовать в Москве и Московской области начиная с понедельника, 30 марта. Жителям не рекомендовали покидать свои жилища без необходимости.

    Исключение сделали только для посещения больниц, но и в этом случае врача лучше вызывать на дом.

    Можно выходить в магазины и аптеки в пешей доступности. Для поездки в дальние торговые точки можно воспользоваться своим автомобилем или такси. На улицу можно выходить для выгула питомца или чтобы выкинуть мусор.

    Пока наказание за нарушение режима самоизоляции грозит только тем, у кого врачи подозревают коронавирус. Такие меры принимаются, чтобы сократить количество зараженных.

    По данным на сегодня, количество носителей возбудителя в России выросло до 1836 человек. В больницах различных регионов скончались 12 пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Переболели и выздоровели 66 человек.