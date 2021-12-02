Новые штрафы для водителей захотели ввести в Госдуме

Депутаты Госдумы от ЛДПР представили законопроект, согласно которому любителям опасного вождения следует выписывать штрафы. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он предположил, что подобные агрессивные действия на дороге, которые к тому же неоднократно повторяются, могут совершаться только осознанно. Об этом, по мнению авторов законопроекта, говорит множество видеозаписей, на которых лихачи демонстрируют явно неуважительное отношение к другим участникам движения.

Нормативный акт предполагает штраф для таких водителей в размере пяти тысяч рублей, а рецидив правонарушения допускает денежные взыскания объемом от пяти до десяти тысяч рублей или лишение водительских прав на период до одного года.

К санкциям водителей будут привлекать на основании фиксации нарушения фото- или видеоприборами.

О том, чтобы начать наказывать автомобилистов за экстремальную езду, говорят уже не в первый раз. Чиновники по-разному оценивают такие поступки: одни предлагают ввести чуть меньший штраф — до трех тысяч рублей, а другие склоняются и к уголовной ответственности.