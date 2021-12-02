facebook_pixel
    02 декабря 2021, 11:23

    Новые штрафы для водителей захотели ввести в Госдуме

    Депутат Госдумы Нилов предложил ввести штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение

    Екатерина Боснак

    Депутаты Госдумы от ЛДПР представили законопроект, согласно которому любителям опасного вождения следует выписывать штрафы. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

    Новые штрафы для водителей захотели ввести в Госдуме

    Он предположил, что подобные агрессивные действия на дороге, которые к тому же неоднократно повторяются, могут совершаться только осознанно. Об этом, по мнению авторов законопроекта, говорит множество видеозаписей, на которых лихачи демонстрируют явно неуважительное отношение к другим участникам движения.

    Нормативный акт предполагает штраф для таких водителей в размере пяти тысяч рублей, а рецидив правонарушения допускает денежные взыскания объемом от пяти до десяти тысяч рублей или лишение водительских прав на период до одного года.

    К санкциям водителей будут привлекать на основании фиксации нарушения фото- или видеоприборами.

    О том, чтобы начать наказывать автомобилистов за экстремальную езду, говорят уже не в первый раз. Чиновники по-разному оценивают такие поступки: одни предлагают ввести чуть меньший штраф — до трех тысяч рублей, а другие склоняются и к уголовной ответственности.