Сенатор предложил ввести реальные сроки за опасное вождение
Член Совфеда Васильев предложил ужесточить наказание за опасное вождение
Член Совета Федерации Валерий Васильев обозначил, что опасное вождение, которое способно создать угрозу для других автомобилистов, должно караться реальным тюремным сроком. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан», — цитирует парламентария RT.
По его словам, одно дело, когда аварии случаются из-за сложных погодных условиях или экстремальных ситуаций, и совсем другое дело, когда ДТП устраивают ради хайпа в Сети, подвергая опасности жизни людей. По мнению сенатора, за такое опасное вождение нужно вести реальный уголовный срок — от трех до пяти лет лишения свободы.