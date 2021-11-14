Больше штрафов, зато без ТО. Какие изменения готовят для водителей в России

Жизнь российских водителей в скором времени может измениться. Перемены затронут процедуру техосмотра, прохождение медосвидетельствования на алкоголь и наркотики. Появятся новые штрафы, а некоторые уже действующие будут ужесточены.

ТО-революция

Законопроект об отмене обязательного техосмотра Госдума уже приняла в первом чтении. Документ разрешает не проходить эту процедуру владельцам легковых автомобилей и мотоциклов, которые не занимаются перевозкой пассажиров и грузов.

При этом ТО останется необходимым в процессе перерегистрации транспортного средства старше четырех лет на нового собственника, а также если в конструкцию ТС были были внесены изменения.

В пояснительной записке уточняется, что водитель транспортного средства по правилам дорожного движения перед выездом должен проверить его и в пути обеспечить его исправное техническое состояние. Эта обязанность сохраняется вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Никаких изменений не произойдет для автобусов, такси и грузовых автомобилей. Они будут проходить техосмотр в полном объеме в обязательном порядке.

Кто будет платить за отсутствие диагностической карты

С 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в КоАП, по которым за езду без диагностической карты нужно будет заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Но из-за обсуждения закона об отмене ТО у многих водителей возник вопрос, как трактовать тогда эту норму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на обращения граждан, пояснив, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым.

«Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным», — уточнил он.

На остальных, по его словам, штраф распространяться не должен.

«Однако чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП», — заметил он.

По его словам, этот вопрос возьмут на контроль комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и комитет по государственному строительству и законодательству.

Новый год — новые штрафы

В 2022 году могут начать действовать сразу несколько штрафов. Их внесли в проект измененного КоАП. Среди них штраф за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Санкция будет применяться, если водитель создал угрозу жизни или здоровью граждан. Нарушителю будет грозить штраф 40 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех лет.

Еще один новый штраф — за опасное вождение. Его размер составит три тысячи рублей. Под опасным вождением предлагается понимать, в частности, перестроение при интенсивном движении, отказ уступить дорогу водителю с преимуществом движения, резкое торможение без надобности.

Среди новинок — штраф за повторное тонирование стекол машины. За него предлагается наказывать штрафом в три тысячи рублей. Езда с грязными с номерами при повторном нарушении обойдется в пять тысяч рублей, кроме того, за это даже могут лишить прав.

За стоянку вне отведенных для этого карманов предлагается увеличить штраф с одной до трех тысяч рублей. Санкцию за перевозку детей без автокресла тоже увеличили с трех до пяти тысяч рублей.

За проезд и парковку автомобиля на газоне водителям будет грозить до четырех тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч рублей. За брошенный автохлам также начнут штрафовать, санкция составит до трех тысяч рублей.

За систематическое грубое нарушение ПДД (три и более нарушений в течение года) водителей предлагается штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей или лишать прав до 1,5 года.

Медосвидетельствование

С 1 марта 2022 года водителей и кандидатов на получение водительских прав планируется проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Проект приказа разработал Минздрав, уточнила «Российская газета».

Распространяться действие нового порядка обязательного медосвидетельствования будет на тех, у кого были выявлены признаки заболевания, или тех, кто обратился для получения медсправки из-за лишения прав из пьяную езду или отказ сдавать анализы.

К признакам алкоголизма или наркомании отнесли неадекватное поведение, неустойчивость позы, несвязную речь, тремор рук и покраснение лица.