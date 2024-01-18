18 января 2024, 18:14
Пионы и подсолнухи. Поезд «Акварель» с тематической экспозицией запустили в Москве
Тематический поезд «Акварель» запустили на синей ветке метро в Москве
В тематическом поезде Московского метрополитена «Акварель» обновили дизайн: вагоны украсили картины народного художника России академика Сергея Андрияки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
«Сегодня мы запустили тематический поезд „Акварель“ с обновленной экспозицией, который будет курсировать на Арбатско-Покровской линии», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Он добавил, что поездки для пассажиров столичного метро делают не только удобным, но и познавательными.
Кроме того, в экспозицию вошли не только творчество выдающихся художников, но студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели.
Поезд «Русич» превратили в передвижную мини-галерею. Для этой цели поменяли устройство состава. Вместо привычных сидений повесили картины, каждую из которых оформили в специальную раму и снабдили подсветкой.
Ранее в московском метро запустили новый сезон экскурсий.
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