Общество 18 января 2024, 17:07 Московский метрополитен откроет сезон экскурсий Ликсутов: первую ночную экскурсию по депо московского метро проведут 26 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новые мероприятия теперь доступны внутри проекта «Экскурсии в метро»: москвичи смогут посетить электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово» и другие. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Первая экскурсия пройдет 24 января в электродепо „Лихоборы“, а ночная прогулка по столичному метрополитену — 26 января», — уточнили в пресс-службе.

Реклама

Горожане смогут побывать в известных Краснопресненском трамвайном депо и в трамвайном депо имени И. В. Русакова. Помимо этого, жители и гости столицы прокатятся в метро на ретропоезде в ночное время суток.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что жители города смогут стать гостями депо и лично увидеть, как обслуживают вагоны метро и трамваев. По его словам, это познавательное и отличное дополнение к экскурсионному проекту Московского метрополитена.