06 января 2023, 10:46
Названы сроки установки первых двух пролетов левой стороны Крымского моста
Росавтодор: первые два пролета левой стороны Крымского моста установят в январе
Дорожные службы установят первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.
«В январе строители выполнят надвижку первых двух пролетов на левой стороне Крымского моста. Для этого на объекте дважды введут временные ограничения движения», — заявили в организации.
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Работы по восстановлению подферменных площадок для надвижки первого пролета сооружения уже завершили. Эти площадки являются основанием для опорных частей, компенсирующих колебания пролетных строений.
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Также в январе специалисты заменят еще два поврежденных пролета, после чего установят опоры освещения, барьерное ограждение, уложат асфальтное покрытие и нанесут дорожную разметку.
В Росавтодоре подчеркнули, что работы на мосту идут круглосуточно. Полностью его автодорожную часть восстановят в марте 2023 года.
Ранее стало известно, что власти Крыма в марте откроют движение по мосту для грузовиков.
Минтранс РФ сообщал об увеличении пунктов досмотра на Крымском мосту из-за роста числа автомобилей, следующих в сторону Крыма, писало Utro.ru.
Крымский мост
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