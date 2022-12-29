Общество 29 декабря 2022, 01:13 Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят в марте — власти Глава Совмина Крыма Гоцанюк: движение грузовиков по Крымскому мосту запустят в марте РИА «Новости»

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Власти Крыма планируют открыть движение для большегрузов через Крымский мост в марте, сообщил в эфире телеканала «Миллет» председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Что касается проезда по мосту большегрузов, то к весне, к марту, должны восстановить работу Крымского моста и поедут. <…> С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту», — сказал чиновник.

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По его словам, каждый день на пароме через Керченский пролив проходит до 700 легковых автомобилей. А для грузовиков организовали маршрут через новые регионы России.

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Ранее на Крымском мосту завершили ремонтно-восстановительные работы. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, переправу периодически будут закрывать на ремонт.

В новогодние праздники на мосту ожидается увеличение трафика со стороны материковой части России. Власти пообещали организовать быстрый досмотр машин.