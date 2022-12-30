Транспорт 30 декабря 2022, 16:16 Количество постов досмотра при подъезде к Крымскому мосту увеличили Минтранс сообщил об увеличении постов досмотра при подъезде к Крымскому мосту РИА «Новости»

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Из-за увеличения числа машин, следующих в сторону Крыма, число пунктов досмотров при подходе на Крымский мост решили увеличить. Об этом проинформировал Минтранс РФ в своем официальном Telegram-канале.

«ФГУП „УВО Минтранса России“ увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым», — сказано в сообщении.

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Ведомство надеется, что благодаря этому шагу прохождение осмотра будет проходить быстрее, при этом безопасность на дорогах останется на высоком уровне.

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Ранее 30 декабря глава Керчи Святослав Брусаков сообщил о пробке в городе, собравшейся из легковых машин перед Крымским мостом. Автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно час.

Затор образовался также и со стороны Краснодарского края. Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале уточнил, что в очереди стояли около 1200 автомобилей, длина пробки достигла трех километров. Время проезда увеличилось до нескольких часов.