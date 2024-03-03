Происшествия 03 марта 2024, 04:52 Движение по трассе «Таврида» временно перекрыли в керченском направлении Крючков: движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение по федеральной трассе «Таврида» временно ограничили в направлении Керчи в районе Феодосии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Немного позже советник добавил, что на месте работают экипажи ГИБДД, они объясняют водителям пути объезда участка с ограниченным движением.

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Крючков также указал, где нужно объехать этот отрезок дороги.

«Съезд с трассы „Таврида“ — поворот село Батальное, дальше по дублеру до села Семисотка, после — возвращение на трассу „Таврида“», — уточнил он.

Ранее жители Крыма услышали мощные взрывы над Феодосией. По словам очевидцев, работали системы противовоздушной обороны. Официальной информации пока не поступало.

В субботу, 2 марта, крымские силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу машины, которая пыталась въехать на полуостров через КПП «Джанкой».