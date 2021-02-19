Названы ошибки, которые приводят к ржавчине на кузове авто

Появление ржавчины на новом автомобиле для многих автовладельцев становится поводом обратиться в страховую компанию. Но водители не догадываются, что сами провоцируют появление коррозии. Эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, что может привести к порче кузова.

Многие владельцы новых бюджетных автомобилей пытаются самостоятельно справиться с плохой шумоизоляцией и обрабатывают арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой. Если неправильно подготовить поверхность к этой процедуре, то в будущем возникнут серьезные проблемы со ржавчиной.

Автор статьи советует перед нанесением мастики на автомобиль очистить и обезжирить арки колес. Если нанести замазку на загрязненную поверхность, ржавчины не избежать. Проблема станет видна только когда в арке образуется сквозная коррозия.

Поверхность следует тщательно обработать перед оклейкой кузовных деталей виниловой пленкой. Перед этим машину нужно тщательно помыть, все детали обработать специальным составом, после чего их снять и оклеить пленкой. Если пренебречь подготовительным этапом, под пленкой металл может окислиться и приведет к ржавчине на кузове.

Еще одной ошибкой, которая может привести к необратимым последствиям, желание водителя сэкономить и установить самодельную защиту двигателя. Она может нарушить воздушный обмен под капотом, стать причиной скопления грязи и реагентов, которые вызовут коррозию и уже через пару лет приведут к серьезным проблемам со ржавчиной в скрытых полостях подрамника.