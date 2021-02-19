Автомобилистам объяснили, как избавиться от налипающего на дворники снега

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с проблемой налипания снега на дворники. В итоге во время поездки уменьшается обзор, что может привести к аварии. Уменьшить количество снега может помочь скорость и выключение обдува лобового стекла.

Проще всего избавиться от налипшего снега с помощью увеличения скорости, сообщил портал «АвтоВзгляд». Чтобы сдуть осадки, достаточно будет разогнаться до 50-60 километров в час.

Если возможности быстро ехать нет, то необходимо охладить лобовое стекло. Для этого стоит просто убрать обдув теплым воздухом. В этом случае стекло полностью не остынет, так как температура в салоне будет больше, чем на улице. Но такой способ поможет заметно уменьшить объем снега на дворниках, который будет меньше таять и налипать.

Намного проще зимой приходится владельцам автомобилей с обогревом всего лобового стекла или зоны дворников. Такая функция в машине полностью исключает возможность налипания снега и образования льда.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказывал «360», как завести автомобиль после морозной ночи. Он посоветовал еще вечером утеплить мотор и заранее позаботиться о качественном масле.