Названа сумма, которую россияне тратят на содержание машины

Около 108 тысяч рублей в год уходит на содержание машины в России. Более половины из этой суммы — расходы на бензин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «СберМаркет» и «СберАвто».

Аналитики учли средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в восемь литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Общая сумма на содержание автомобиля в год составила около 108 тысяч рублей. Кроме топлива, в расчеты включили средние траты на техобслуживание, страховку и расходники.

«Больше половины общей суммы расходов составили траты на бензин — порядка 57 тысяч рублей в год», — приводит агентство результаты исследования.

По данным экспертов, средняя стоимость расходников в год составила 23,075 тысячи рублей, техосмотр новой машины у официального дилера стоит около 15 тысяч рублей в год. Водитель с минимальным стажем вождения в среднем платит за ОСАГО в районе 9,3 тысячи рублей. К общей сумме приплюсовали транспортный налог, величина которого в зависимости от региона составляет от 900 до пяти тысяч рублей.