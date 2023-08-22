Транспорт 22 августа 2023, 08:28 Названо число рейсов, которые перенаправили из-за временного закрытия московских аэропортов Росавиация: 9 рейсов перенаправили из Внуково и Домодедово из-за их закрытия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вынужденную посадку в других аэропортах совершили девять рейсов, которые должны были сесть в Домодедово и Внуково. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Утром 22 августа временно ограничивали в целях обеспечения безопасности полеты во Внуково и Домодедово.

Реклама

«Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — уточнили в ведомстве.

Московские авиагавани заработали в обычном режиме в 04:30. После этого пассажиры этих девяти рейсов прибыли в свои аэропорты. Росавиация добавила, что наземные службы и авиадиспечеры во время временных ограничений делали все возможное для безопасности полетов.

Ведомство заявило, что сейчас аэропорты московского региона работают в штатном режиме. Ранее во вторник стало известно о закрытии воздушного пространства Москвы и Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ночью средства ПВО перехватили два беспилотника в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Он уточнил, что никто не пострадал.