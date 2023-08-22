22 августа 2023, 08:28
Названо число рейсов, которые перенаправили из-за временного закрытия московских аэропортов
Росавиация: 9 рейсов перенаправили из Внуково и Домодедово из-за их закрытия
Вынужденную посадку в других аэропортах совершили девять рейсов, которые должны были сесть в Домодедово и Внуково. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Утром 22 августа временно ограничивали в целях обеспечения безопасности полеты во Внуково и Домодедово.
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«Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — уточнили в ведомстве.
Московские авиагавани заработали в обычном режиме в 04:30. После этого пассажиры этих девяти рейсов прибыли в свои аэропорты. Росавиация добавила, что наземные службы и авиадиспечеры во время временных ограничений делали все возможное для безопасности полетов.
Ведомство заявило, что сейчас аэропорты московского региона работают в штатном режиме. Ранее во вторник стало известно о закрытии воздушного пространства Москвы и Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ночью средства ПВО перехватили два беспилотника в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Он уточнил, что никто не пострадал.
Авиация
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
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