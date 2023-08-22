Происшествия 22 августа 2023, 05:33 При перехвате беспилотников в Подмосковье никто не пострадал — Воробьев Губернатор Воробьев: при перехвате БПЛА в Красногорске никто не пострадал Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Читать 360tv в

В результате падения обломков украинских БПЛА в Красногорске никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме», — уточнил глава региона.

Реклама

Губернатор обратил внимание на происшествие в Красногорске. Там взрывная волна выбила некоторые окна в жилом здании. Обломки дрона упали на припаркованные рядом с домом автомобили.

Воробьев отметил, что после взрыва пожар не начался. Также среди жителей региона никто не пострадал. Глава Красногорска Дмитрий Волков начал проводить обход квартир вместе с сотрудниками экстренных служб.

Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева / Telegram

Ранее в соцсетях появились кадры со взрывом в Красногорском бульваре в Подмосковье. На видео, снятом на камеру видеорегистратора, видно яркую вспышку во дворе дома.