22 августа 2023, 03:11
Авиаслужбы подтвердили закрытие неба над столичными аэропортами
Воздушное пространство над Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто
Аэропорты Москвы закрыли воздушное пространство. Эту информацию подтвердили ТАСС в авиационных службах.
«Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены», — сообщили в авиаслужбе.
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Ранее жители Красногорска и Москвы сообщили о звуках взрывов. Взрывы слышали в микрорайоне Павшинская пойма и Строгино. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны, российские военные сбили атакующие столицу дроны. В СМИ сообщили, что в столичных аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер» — воздушное пространство над аэропортами освобождается, все самолеты покидают небо.
Очевидцы опубликовали видео с последствиями вероятного взрыва в районе Строгино в Москве. На кадрах видно, что в небо поднялись клубы белого дыма.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
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