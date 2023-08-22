Происшествия 22 августа 2023, 03:11 Авиаслужбы подтвердили закрытие неба над столичными аэропортами Воздушное пространство над Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто Pixabay

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Аэропорты Москвы закрыли воздушное пространство. Эту информацию подтвердили ТАСС в авиационных службах.

«Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены», — сообщили в авиаслужбе.

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Ранее жители Красногорска и Москвы сообщили о звуках взрывов. Взрывы слышали в микрорайоне Павшинская пойма и Строгино. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны, российские военные сбили атакующие столицу дроны. В СМИ сообщили, что в столичных аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер» — воздушное пространство над аэропортами освобождается, все самолеты покидают небо.

Очевидцы опубликовали видео с последствиями вероятного взрыва в районе Строгино в Москве. На кадрах видно, что в небо поднялись клубы белого дыма.