Транспорт 09 января 2024, 10:03 Накроет ВАЗом. Что ждет российский авторынок в 2024 году 74.ru: снижения цен на авто в 2024 году не будет Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Читать 360tv в

Стабилизации цен, а уж тем более их снижения на российском авторынке в 2024 году не будет. Такое заявление в интервью челябинскому порталу 74.ru сделал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

«Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны — государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования», — рассказал Пушкарев.

Реклама

По словам эксперта, автопроизводители будут вести свою ценовую стратегию, чтобы покрыть все расходы и получить максимальную прибыть. При этом контролировать ценообразование в дилерских сетях, по мнению Пушкарева, они не будут.

Перед Новым годом некоторые машины можно было купить со скидкой. Опрошенные порталом дилеры сообщили, что небольшое снижение цен было попыткой сбалансировать спрос и предложение. В первой половине 2023 года на рынке машин был дефицит, но во второй уже наладили регулярные поставки китайских авто, которые стали очень популярными.

«Для стимуляции спроса до Нового года ряд марок и ввел дополнительные скидки. Но с учетом этого опыта планы поставок автомобилей в 2024 году будут консервативнее», — сообщило издание.

Отметил автор статьи и то, что последние 20 лет дорожал АвтоВАЗ. Так самая дешевая Lada Granta в 2013 году стоила 259 тысяч рублей, а в декабре 2023 года цена на нее поднялась почти до 849 тысяч рублей.

Произведенные в России автомобили подорожали из-за возросших трат на логистику и повышения ключевой ставки. Но цены могут опуститься, говорил ранее вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров. В ближайшие три года на АвтоВАЗе запустят производство трех новых моделей машин. Инвестиционная программа компании в 2024 году будет не ниже объемов 2023-го.