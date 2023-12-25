Общество 25 декабря 2023, 15:02 АвтоВАЗ запустит производство трех моделей Lada Мантуров: на АвтоВАЗе запустят производство трех новых моделей Lada Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В ближайшие три года на АвтоВАЗе запустят производство трех новых моделей машин. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году», — объяснил министр.

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Он добавил, что инвестиционная программа АвтоВАЗа в следующем году будет не ниже объемов текущего года. Она составит порядка 40 миллиардов рублей, отметил Мантуров.

Автомобилестроительная компания владеет производственными площадками в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. В середине мая 2022 года французская фирма Renault передала свою долю в АвтоВАЗе в государственную собственность РФ.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее сообщил, что российская автомобильная отрасль должна нарастить объемы производства до 1,3 миллиона машин в год, чтобы покрыть в перспективе на три-четыре года до 70% отечественного рынка.