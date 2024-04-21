Транспорт 21 апреля 2024, 00:52 МВД России предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта РИА «Новости»

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МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за проведением технического осмотра транспорта. Законопроект опубликовали на портале проектов правовых актов.

«Предлагаемые индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонений от параметров объектов контроля, с высокой долей вероятности свидетельствующих о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по проведению технических осмотров транспортных средств», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Ранее ГИБДД предупредила о штрафах и риске лишения прав из-за незаконной установки дефлекторов. Наличие ветровиков может вызвать проблемы при техосмотре.

Для электронных самокатов предложили ввести в России обязательный технический осмотр. Причиной такой инициативы стала популяризация этого вида транспорта, и в то же время рост ДТП с участием СИМ.