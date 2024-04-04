Эксклюзив 04 апреля 2024, 17:23 Однозначно снимать. Автовладельцам посоветовали не использовать дефлекторы Автоэксперт Лигачев: дефлекторы в авто не влияют на безопасность Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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ГИБДД предупредила россиян о штрафах и риске лишения прав из-за незаконной установки ветровиков. Наличие дефлекторов также может вызвать проблемы при техосмотре. Автоэксперты рассказали «360» так ли это на самом деле.

Зачем нужны дефлекторы

Дефлекторы устанавливают для большего проветривания салона, особенно, если речь идет о курящих, рассказал «360» автоэксперт Константин Лигачев.

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«За счет дефлектора увеличивается продуваемость, соответственно, выветривание табачного запаха происходит быстрее. То же самое в дождливую погоду — чтобы стекла не запотевали. <…> Ты откроешь окошко на сантиметр — будет водичка капать. <…>. C дефлектором это все фактически исключено», — объяснил специалист.

В некоторых случаях дефлекторы увеличивают степень загрязнения стекла, в других случаях — наоборот. Это зависит от модели детали.

Наказание за установку дефлекторов

За установку ветровиков действительно может грозить наказание. Заводы-изготовители производят дефлекторы, детали официально продают через дилеров, заявил Лигачев.

«Но все равно [деталь] присутствовать не будет. То есть у вас в описании машины нигде на нее ссылок не будет и формально ГИБДД может сказать, что это является допоборудованием как таковое», — объяснил специалист.

Он также оценил влияние дефлекторов на безопасность дорожного движения.

«С точки зрения здравомыслия, оно, конечно, на безопасность не влияет ни в какой мере, и придираться к ним фактически нет смысла», — отметил эксперт.

Как поступить автомобилистам

«Здесь очень сложный вопрос, потому что посоветовать однозначно снимать… В принципе, да, чтобы не попасться, перестраховаться. Конечно, лучше всего снять, чтобы не париться, и вообще придирок никаких по этой части не было», — рассказал Лигачев.

Он посоветовал посчитать экономическую целесообразность: либо снять ветровики во избежание наказания, либо ездить с комфортом.

РИА «Новости»

Какие еще приспособления нельзя использовать

Установка внешних световых приборов вне предусмотренных конструкций является нарушением, рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Также запрещена самостоятельная установка фаркопа. Его можно использовать только в том случае, если это предполагал завод-изготовитель. Само устройство должно быть штатным.

«Что касается лебедок, дуг кенгурятника, вот это все для путешествий по болотам и буеракам, это все сейчас через экспертизу делается. Даже установка педалей для того, чтобы обучать вождению. Это все делается сейчас через экспертизу в сертифицированной конторе. Газовое оборудование тоже устанавливается через экспертизу», — рассказал Попов.

Ранее сообщалось об увеличении очередей в подразделениях столичной ГИБДД. Это связано с сезонным увеличением потока, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк.