Общество 03 августа 2023, 12:20 Обязательный техосмотр электросамокатов предложили ввести в Госдуме Депутат Хамзаев предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести в России обязательный технический осмотр для электронных самокатов. Об этом сообщил RT.

Парламентарий отправил письмо с инициативой на имя министра транспорта Виталия Савельева. Хамзаев указал, что в последнее время этот вид транспорта приобрел огромную популярность в России, но одновременно с этим увеличилось число аварий.

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«Было много случаев, которые привели к последствиям для здоровья как третьих лиц, так и самих пользователей самокатов. Причинами ЧП могут стать неисправности в системах питания, тормозного оборудования, фар», — отметил депутат.

В связи с этим Хамзаев попросил ведомство поддержать инициативу о внесении поправок в нормативно-правовые акты в части обязательного прохождения техосмотра используемых на территории России самокатов. По мнению парламентария, периодичность проверок должна составить раз в шесть месяцев.

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