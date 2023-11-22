Транспорт 22 ноября 2023, 14:26 Москвичей предупредили о сильном снегопаде в четверг Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада 23 ноября РИА «Новости»

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ЦОДД предупредил москвичей об обильном снегопаде в четверг, 23 ноября, и призвал соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти на протяжении всего дня. В связи с этим москвичам порекомендовали избегать поездок на личном транспорте и по возможности пользоваться общественным.

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Ситуационный центр ЦОДД вместе с экипажами Дорожного патруля будет круглосуточно вести наблюдение за обстановкой на дорогах города.

Дорожные службы Подмосковья уже перевели на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. Ночью безопасный проезд на дорогах обеспечивали свыше 400 машин.

К Новому году сугробы в столице достигнут 20 сантиметров. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уровень осадков этой зимой превысит климатическую норму в полтора раза.