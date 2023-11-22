Подмосковье 22 ноября 2023, 12:57 Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снега. Синоптики спрогнозировали осадки до конца недели.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сегодня ночью безопасный проезд на дорогах обеспечивали свыше 400 машин. За ночь ото льда обработали свыше 6,6 тысячи километров покрытия.

Реклама

«Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья», — сказал глава Минтранса Алексей Гержик.

Сегодня температура в Подмосковье составила минус восемь градусов. Ожидается небольшой снег. Автомобилистов призывают быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».