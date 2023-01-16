Транспорт 16 января 2023, 23:08 Мобильные приложения брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России «Автоспеццентр»: приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan не работают в России РИА «Новости»

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Мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов перестали работать на территории России. Речь идет о Skoda, Kia, Infiniti и Nissan, сообщили ТАСС в дилерском центре «Автоспеццентр».

«Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления о планируемом отключении», — отметили представители дилерского центра.

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При этом мобильные приложения для автомобилей таких китайских брендов, как Му Chery и Exeed AR, продолжают функционировать в обычном режиме.

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В дилерском центре «Автодом» сообщили, что основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz и AudiService работают в штатном режиме. Приложение Porsche отключили в начале лета, при этом никаких уведомлений дилерам не отправляли.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила, что в течение 2022 года количество брендов на рынке новых авто сократилось с 60 до 14. Многие зарубежные автопроизводители весной приняли решение прекратить сотрудничество с Россией. Так, отечественный рынок покинул немецкий Volkswagen, были проданы активы Scania, MAN и Porsche.