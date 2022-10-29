Volkswagen сообщил о планах продать российские активы за 12 месяцев | 360°

Транспорт 29 октября 2022, 01:08 Volkswagen сообщил о планах продать российские активы за 12 месяцев Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года Pxhere

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Немецкий автоконцерн Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года. Компания опубликовала промежуточный отчет за январь — сентябрь 2022 года на официальном сайте, сообщил ТАСС.

Группа Traton, которая включает производителей грузовиков MAN и Scania, заключила соглашение с российским дилером ООО «Ман Трак Челны» о продаже дочерней компании концерна MAN.

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«В третьем квартале Porsche AG также рассматривала продажу трех своих дочерних компаний в России стороннему инвестору. С этой целью были активизированы переговоры. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев», — отмечается в отчете.

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Volkswagen Multivan седьмого поколения начали неофициально продавать в России посредством параллельного импорта. Всего в страну привезли четыре минивэна.

Ранее стало известно, что MAN и Scania начали продавать дистрибьюторские компании в России местным предпринимателям.