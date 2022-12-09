Транспорт 09 декабря 2022, 09:07 Автодилеры в России пожаловались на сократившийся в три раза ассортимент новых машин «РоАД»: на авторынке новых машин России осталось 14 брендов из 60 РИА «Новости»

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В течение 2022 года количество брендов на российском рынке новых авто сократилось с 60 до 14. Большинство оставшихся — китайские, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Их обращение к партнерам процитировало РИА «Новости».

«С точки зрения национального микса российский авторынок уже китайский на 78%», — обратили внимание российские автодилеры.

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Если в начале года они продавали новые машины 60 марок, то теперь только 14. Три из них — отечественные, а именно ГАЗ, УАЗ и Lada. Остальные принадлежат Китаю, например, Chery, Geely, Haval, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Foton и другие.

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Многие зарубежные автопроизводители весной прекратили сотрудничать с Россией. Например, немецкий Volkswagen ушел с рынка и решил продать российские активы Scania, MAN и Porsche, Mercedes-Benz нашел нового владельца для завода в Подмосковье.