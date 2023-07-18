Транспорт 18 июля 2023, 15:40 Мишустин поручил восстановить Крымский мост максимально быстро Мишустин: Крымский мост необходимо восстановить максимально быстро РИА «Новости»

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Крымский мост требуется восстановить максимально быстро, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. С таким требованием глава кабмина выступил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, сообщил ТАСС.

«Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии», — подчеркнул Мишустин.

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Премьер отдал поручения представить предложения по вопросам, которые нужно оперативно решать. Их сформируют по результатам анализа причин произошедшего.

Теракт на Крымском мосту случился 17 июля. В результате опоры переправы не пострадали, но разрушения получило дорожное полотно.

Движение поездов запустили вскоре после ЧП, а автомобильный трафик приостановили почти на сутки. В настоящее время машины следуют по одной из четырех полос в реверсивном режиме.

Жертвами теракта стали мужчина и женщина. Их дочь выжила, но получила ранения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.