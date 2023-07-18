Транспорт 18 июля 2023, 15:11 Движение машин по Крымскому мосту после теракта сняли на видео РБК показал видео движения машин по Крымскому мосту после теракта Скриншот видео

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Кадры свободного движения автомобилей в сторону Тамани по Крымскому мосту опубликовали в Сети. Машинам разрешили следовать по переправе в ночь на 18 июля.

В понедельник, 17 июля, автодвижение временно прекращали из-за теракта — взрыв повредил дорожные пролеты автомобильной части моста. При этом поезда смогли пойти почти сразу после ЧП.

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Машинам разрешили ехать по мосту только почти спустя сутки. Пока для них работает только одна из четырех полос — автомобили следуют по ней в реверсивном режиме.

Оперштаб Крыма в своем Telegram-канале уточнил, что по состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находятся 780 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.

Со стороны Керчи в очереди — 773 транспортных средства. Им также придется ждать свыше двух часов.

Теракт на мосту унес жизнь двух человек — мужа и жены из Белгородской области. Их дочь выжила, но получила травмы. Девочке 14 лет. Пока она все еще остается под присмотром врачей.