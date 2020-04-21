Метро Москвы временно перестало продавать разовые билеты

Разовые билеты в московском метро теперь купить нельзя. Их продажу временно прекратили. Очередей в подземке нет.

Реализацию разовых проездных документов остановили в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина 21 апреля, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

«Очередей нет», — добавили в ведомстве, напомнив о необходимости привязать к цифровому пропуску карту «Тройка».

С 22 апреля проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья возможен только по электронным картам «Тройка» и «Стрелка» и социальной карте жителя столицы или Московской области.

Пассажирам советуют привязывать из к пропускам минимум за пять часов до поездки. Если этого не сделать, то войти через турникеты в метро, например, не получится.

Меры введены в рамках режима самоизоляции, который введен до 30 апреля. На смягчение ограничений из-за коронавируса столичные власти пока идти не собираются.